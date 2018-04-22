Antalya'da geleceğin projeleri yarıştı

Uğur Okulları öğrencilerinin bilgi ve iletişim teknolojileri dersinde öğrendikleri bilgileri hayata geçirerek robotik, oyun tasarımı, video/animasyon ve 3D tasarım olarak dört alanda yarıştığı U-MakerFest’te geleceğin projeleri tasarlandı. Geçtiğimiz yıl "Mahallem ve Ben" teması ile ilki Ankara’da düzenlenen U-MakerFest, bu yıl Antalya'da 'Turizm 4.0' temasıyla Uğur Okulları Muratpaşa Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Türkiye’nin 11 farkı ilinden öğrenciler, “Turizm 4.0” teması üzerinden tanımlanan sorunlara karşı çözümler üreterek, turistik değerleri ön plana çıkaracak, turizmde dijital farklılık oluşturacak ve turistik ihtiyaçlara yönelik projeler üretti. 24 kampüsten 44 takımın yarıştığı yarışmada, öğrenciler hazırladıkları projeleri sergileyerek jüri üyelerine sundular.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz, BAU Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Baykal, Assist. Prof. Dr. Yavuz Samur, Öğretim Görevlisi Barış Erdoğan, STEM&Maker Magazine Yazı İşleri Müdürü Ziya Bahtiyar, Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi Müdür Yardımcısı Cem Sakarya ve Antalya Sanayiciler ve İşadamları Derneği Başkanı Sadi Kan’ın jüri üyeliğini üstlendiği U-MakerFest'te robotik alanında kazanan takım Uğur Okulları Büyükçekmece Kampüsü Bu-Robotik takımı oldu. Takım, projeleri ile restoranlardaki yoğunluğun giderilmesi ve iş yükünün azalması adına servis robotu tasarladı. Oyun tasarımı alanının kazananı Uğur Okulları Nevşehir Kampüsü Koleksiyonerler takımı oldu. Tasarladıkları oyun ile kullanıcının turizm bölgelerine ait kartları toplayarak koleksiyon oluşturması sağlanıyor. Video/animasyon alanının kazananı ise Uğur Okulları Konyaaltı Kampüsü U-MusTurizm takımı oldu. Takım, artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanarak çeşitli turistik bölgelerin deneyimlenmesini hedefledi. 3D tasarım alanında da Uğur Okulları Yaşamkent Kampüsü BATA takımı şampiyon oldu. BATA takımı, çevreye duyarlı ve çevre düzenlemesi ile fark oluşturan bir otel kompleksi tasarladı.

Törende kazananlara ödüllerini takdim eden Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, “Uğur Okulları olarak öğrencilerimizin çevresindeki sorunlara, iyileştirilmesi gereken süreçlere duyarlı bireyler olarak yetişmesine ve geleceği şekillendirecek bir nesil olmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bilgiyi yalnızca tüketen değil üreten tarafta olmalarını hedefleyerek yola çıktığımız ve geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz U-MakerFest’te birbirinden değerli projelere tanık olmuştuk. Bugün ikinci etkinliğimizde takımlarımızın sayılarını 26’dan 44’e yükseltmiş olarak turizm adına gerçekleştirilen bu projeleri deneyimlemek, çabalarımızın meyvelerini burada da görmüş olmak hepimizi gururlandırdı. Fikir sahibi olan üretken öğrencilerimize süreçte onlara destek olan öğretmenleri, takım koçlarının başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Yapılan organizasyonun önemine de işaret eden Kulaberoğlu, "Gerçek hayata yönelik problemlerin çözümüne yönelik bir festival ve öğrencileri motive etmek açısından yarışma olarak gerçekleşiyor. Gelecekte ihtiyaçları olan yetkinlikleri kazanmaları açısından çok önemli. Bu sene ortaokula başlayan bir öğrenci en erken 2030 yılında hayata başlayabilecek. 2030 yılında dünyanın kullandığı teknolojinin ne olacağını bilmiyoruz. Bildiğimiz birşey var ki bu çocukların belli yetkinliklere sahip olması gerektiği" ifadelerini kullandı.

Sergi ve atölye alanları katılımcıların yoğun ilgisini topladı. Sergi alanında projelerin yanı sıra sanal gerçeklik (Virtual Reality-VR) deneyim alanı, ilgi çekici robotlar ve bilimsel çalışmalar sergilendi. Ayrıca teknoloji ve eğitim tedarikçisi birçok kuruluş bu alandaki en güncel ve farklı yaklaşımları tanıttı. Atölye alanında ise robotik, kodlama, oyun tasarımı, animasyon, 3D tasarım atölyesi, model uçak, FLL (First Lego League) takımı, 3D printer stantları yer aldı.

Suat Metin