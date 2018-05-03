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Antalya'da Güney Koreli turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 4 ölü

Güney Koreli turistleri taşıyan minibüs, Antalya'nın Kemer ilçesi yakınlarında Phasilis Antik Kenti kavşağında kaza yaptı. Kazada 4 turist hayatını kaybetti.

Antalyada Güney Koreli turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 4 ölü

03 Mayıs 2018 15:03

Kaza bugün öğle saatlerinde Antalya-Kemer karayolu Phasilis Antik Kenti kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve içinde Güney Kore uyruklu 8 turist bulunan 07 CTS 37 plakalı minibüs, Tekirova Mahallesi Phaselis Antik Kenti kavşağında, Erdem Ergün'ün kullandığı 07 GA 670 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüste bulunan ve Güney Kore uyruklu oldukları öğrenilen 4 turist olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kazada otomobil sürücüsü Erdem Ergün ile minibüste bulunan ve isimleri henüz belirlenemeyen 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.  

 

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