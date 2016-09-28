Edinilen bilgiye göre, dün gece Manavgat’tan Antalya’ya hasta götürmekte olan Soner Deniz’in kullandığı özel bir hastaneye ait 07 LOY 04 plakalı ambulans, Manavgat-Antalya D-400 karayolu Evrenseki mevkii Kömürcüler kavşağında Bilhan Er’in kullandığı 07 LRT 98 plakalı minibüs ile çarpıştı. Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada ambulans şoförü Soner Deniz, ambulansta bulunan hemşire Esra Aslan, Ekrem Köksal ve Antalya’ya götürülen hasta Şehmus Ağaçdelen ile minibüs şoförü Bilhan Er ile yanında bulunan Nazile Çalbak ile Kadircan Çoban yaralandı.

Manavgat Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırılan yaralılardan minibüs şoförü Bilhan Er’in başında ve yüzünde kesiklerin oluştuğu, diğer yaralıların ciddi bir durumlarının olmadığı bildirildi.

Arif Kaplan

ANTALYA