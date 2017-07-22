Antalya’da “Hero” tişörtü giyen 2 üniversiteli gözaltında

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde polise, bir motosikletteki iki kişinin üzerinde "kahraman" anlamına gelen İngilizce "Hero" yazılı tişört olduğu ihbarı yapıldı. İhbarın ardından polis ekipleri, MOBESE kameralarından motosikletin Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesine girdiğini belirledi. Yerleşkede araştırma yapan ekipler, tişörtü giyen Ç.G. ve E.E.'yi gözaltına aldı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Haklarında herhangi bir suç kaydının bulunmadığı belirtilen öğrencilerin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.