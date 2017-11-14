Antalya’da hortumun hasarı tespit ediliyor

Kemer, Kumluca, Demre ve Kaş ilçelerinde dün akşam saatlerinde etkili olan hortumun ardından Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, en çok zarar gören Kumluca’nın Mavikent Mahallesi’ne geldi. AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer’in de eşlik ettiği incelemelerde, yetkililerden bilgi alan Karaloğlu ve Türel, çiftçileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini gece arayıp bilgi istediğini ve geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu belirten Karaloğlu, "Bütün kamu ve kurum kuruluşları burada. Çok hızlı bir şekilde, hasar tespitinin fotoğrafını çıkarmamız lazım, daha sonra hasarlarla ilgili sigortası olanlara TARSİM üzerinden nasıl yardımcı olacağız, olmayanlara Tarım Bakanlığı ve devletin diğer kurumları aracılığıyla nasıl yardımcı oluruz oturup çalışacağız. Devletin kurumları şuanda bölgede. Kimse endişe etmesin, Rabbim daha büyük felaketlerden korusun. Önemli olan can kaybının olmaması, onun dışında maddi olarak meydana gelen hasarları biz bir şekilde gideririz" dedi.

Karaloğlu ayrıca hortumda toplam 25 kişinin yaralı olarak hastaneye geldiğini, 22 kişinin taburcu edilip 3’ünün tedavisine devam edildiğini aktardı.

"En çok zarar Kumluca’da"

4 ilçede zararın meydana geldiğini ve hasar tespit çalışmalarına başlandığını kaydeden Karaloğlu şunları söyledi: "Şuanda 4 ilçe var, en çok hasar Kumluca’da gözüküyor. Finike’de en çok evlerde, iş yerlerinde ve portakal bahçelerinde hasar olduğunu biliyoruz, Demre’de 2 ev yıkıldı, Kaş’ta daha çok evlerde hasarlar var. Arkadaşların tamamı arazide ve tüm ilçelerin hasar tespit çalışmasını gerçekleştireceğiz. Enerji yok bölgede, Kumluca’da ana hatta 2 büyük direğin yıkılması sonucu enerji yok bölgede. CLK bölgede çalışmalarını sürdürüyor, inşallah gün içerisinde bölgeye elektrik verilmeye çalışılacak."

"Zarar gören vatandaşlarımızı sokakta bırakmayacağız"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de zarar gören bölgelere ilk olarak 50 kişilik itfaiye personeliyle müdahalede bulunulduğunu kaydetti. Ev ve seraları zarar gören vatandaşlara gerekli sosyal yardımların yapılacağını belirten Türel, "Önemli olan bölgedeki vatandaşlarımızın aç açıkta bırakılmaması. Sosyal yardım ekiplerimiz bölgede. Tüm vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyorlar, gerekirse konteyner evlerle bu felaketten zarar gören vatandaşlarımızı sokakta bırakmayacağız. Devletin göstermesi gereken her türlü şefkati göstereceğiz" diye konuştu.

Karaloğlu ve Türel, daha sonra Finike ilçesinde zarar gören yeni adliye binasında da inceleme yaptı.

Suat Metin - Harun Erdoğdu