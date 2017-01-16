Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Antalya’da iki ayrı trafik kazası: 1’si ağır 6 yaralı

Antalya’da iki ayrı trafik kazası: 1’si ağır 6 yaralı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında biri çocuk, 1’si ağır 6 kişi yaralandı.

Antalyada iki ayrı trafik kazası: 1si ağır 6 yaralı

16 Ocak 2017 07:32

Alınan bilgiye göre ilk kaza Bağlık Mahallesinde babasıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Feriha Yorgancı’ya H.G’nin (19) kullandığı 07 YFN 94 plakalı otomobilin çarpması sonucu meydana geldi. Kaza yapan araç sürücüsü ve babasıyla birlikte hastaneye götürülmek istenen küçük kızın içinde bulunduğu araç, daha sonra kırmızı ışıkta bekleyen bir başka araca arkadan çarptı. Kumluca Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan küçük kız, hayati tehlikesi nedeniyle daha sonra Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İkinci kaza ise Kumluca Kemer karayolu 7. kilometresinde Ali A.’nın (26) kullandığı 31 TZ 907 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 01 BZL 29 otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada 31 TZ 907 plakalı otomobilin sürücüsü Ali A. ile yanında bulunan Egzi A. (24) ile 01 BZL 29 plakalı araçta bulunan Osman Ö., Umut Ç. (20), Suat G. (19) yaralandı. Yaralılardan Osman Ö. Finike Devlet Hastanesinde, diğer yaralılar ise Kumluca Devlet Hastanesi'nde tedavi alına alındı. 

Ramazan Sarıkayalı
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç