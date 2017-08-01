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Antalya’da insanlık dışı görüntü

Antalya'da, fayton turu sırasında aşırı sıcak ve susuzluktan öldüğü ileri sürülen at, cadde ortasına terk edildi.

Antalyada insanlık dışı görüntü

01 Ağustos 2017 12:37
Antalya’da insanlık dışı görüntü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen faytoncu, aldığı turistlerle fayton turuna çıktı. İddiaya göre fayton turunda at bir anda yere yığıldı. Çevredekiler yardım etmek için koşarken faytona bağlı at birkaç dakika içerisinde öldü. Faytoncu ise ölen atın koşum takımlarını çözerek başka bir faytoncu arkadaşını yardım için çağırdı. Durumu gören vatandaşlar, ata işkence edildiğini iddia ederek tepki gösterdi.

Bu sırada faytoncunun ise arkadaşının faytonuna binerek olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri faytoncuyu yakalamak için çalışma başlattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise atın ayaklarını halatla bağlandıktan sonra kepçe yardımıyla kamyonete yükledi. 


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