Diğer
Kategoriler

Antalya'da intihar

Antalya’nın Kemer ilçesinde bir kişi, av tüfeğiyle göğsüne ateş ederek intihar etti.

Antalyada intihar

03 Kasım 2016 16:54

Edinilen bilgiye göre, Kemer’in Kuzdere Mahallesi'nde oturan 34 yaşındaki İbrahim M., sabah çalıştığı iş yerine gelmeyince yeğeni Seyit Karaduman, merak ederek dayısını telefonla aradı. Karaduman, telefonla ulaşamadığı dayısının evine gittiğinde İbrahim M.'yi yerde kanlar içinde buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, İbrahim M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, İbrahim M.nin av tüfeğini göğsüne dayayıp ateş ettiği belirlendi. İbrahim M.'nin cesedi, otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler: antalya, intihar


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!