Edinilen bilgiye göre, Kemer’in Kuzdere Mahallesi'nde oturan 34 yaşındaki İbrahim M., sabah çalıştığı iş yerine gelmeyince yeğeni Seyit Karaduman, merak ederek dayısını telefonla aradı. Karaduman, telefonla ulaşamadığı dayısının evine gittiğinde İbrahim M.'yi yerde kanlar içinde buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, İbrahim M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, İbrahim M.nin av tüfeğini göğsüne dayayıp ateş ettiği belirlendi. İbrahim M.'nin cesedi, otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.