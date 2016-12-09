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Antalya’da iş adamı intihar etti

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan iş adamı oturduğu binanın 6'ncı katından atlayarak intihar etti.


09 Aralık 2016 14:47

Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki iş adamı Nevzat Küsken, bugün sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi 322 Sokak'ta oturduğu binanın 6’ncı katından atladı. Otomotiv firması ve ev dekorasyonu üzerine mağazaları bulunan iş adamı aydınlatma direğine çarparak çimlerin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Küsken, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Küsken'in cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken şahsın borcu olduğu ve bu nedenle sıkıntılı günler geçirdiği ileri sürüldü.

Etiketler: antalya


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