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Antalya'da iş hanında yangın

Antalya'da 3 katlı bir iş hanında çıkan yangında çok sayıda işyeri kullanılamaz hale geldi.

Antalyada iş hanında yangın

09 Ocak 2018 18:04

Yangın, gece saat 01.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Kazım Özalp Caddesi üzerindeki 3 katlı bir iş hanında çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle içinde giyim, restoran, kafe ve çeşitli işletmelerin yer aldığı iş hanında alevler yükselmeye başladı. Haber verilmesiyle iş hanına çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye uzun süren çalışması sonucunda yangını kontrol altına alabildi. Can kaybının olmadığı yangında, büyük miktarda maddi zarar meydana geldi. 

Etiketler: antalya, yangın

 

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