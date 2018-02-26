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Antalya’da iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen iş kazasında 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı.

Antalyada iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı

26 Şubat 2018 17:54
Antalya’da iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, saat 15.30 sırasında Döşemealtı ilçesi Selimiye Mahallesi Akdeniz Bulvarı kenarında meydana geldi. Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekipleri tarafından içme suyu hattı döşeme çalışması esnasında göçük meydana geldi. Kazılan 5 metrelik çukurda toprak altında kalan işçiler, Afet ve Acil Durum (AFAD) ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. İşçilerden Sinan Sağlam, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine, İbrahim Özcan ise Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağlam, doktorların müdahalesi sonucu hayata döndürülürken, evli ve 1 çocuk babası Özcan ise tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Göçük esnasında boru içinde bulunan Mehmet Bıyık'ın şans eseri yaralanmadığı öğrenildi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor. 

Suat Metin - Adem Akalan

Etiketler: antalya, iş kazası

 

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