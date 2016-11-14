Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında Konyaaltı’nın Çakır bölgesi’nde ormanlık alanda arazi taraması yapan jandarma ekibine ateş açıldı. Açılan ateş nedeniyle 1 uzman çavuş şehit oldu. Olayın ardından bölge polis helikopteri ve çok sayıda polis ile jandarma ekibi sevk edildi. Çakırlar bölgesine giriş ve çıkışlar polis ekipleri tarafından sağlanmaya başladı. Çakırlar bölgesinden çıkış yapan araçlar polis tarafından didik dik aranmaya başlarken, helikopter de havadan aramalarını sürdürüyor.

Kimliği belirlendi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Çakırlar bölgesinde şehit düşen Uzman Çavuşun kimliği belirlendi.

Ormanlık alanda arazi taraması yapan jandarma ekibine ateş açılması sonucu şehit düşen Uzman Çavuş'un 1988 doğumlu Fazıl Doğruöz olduğu öğrenildi.