Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Antalya'da jandarmaya ateş açıldı: 1 şehit

Antalya'da jandarmaya ateş açıldı: 1 şehit

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Çakırlar bölgesinde ormanlık alanda arazi taraması yapan jandarma ekibine ateş açıldı. Olayda 1 Uzman Çavuş şehit oldu.

Antalyada jandarmaya ateş açıldı: 1 şehit

14 Kasım 2016 14:29

Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında Konyaaltı’nın Çakır bölgesi’nde ormanlık alanda arazi taraması yapan jandarma ekibine ateş açıldı. Açılan ateş nedeniyle 1 uzman çavuş şehit oldu. Olayın ardından bölge polis helikopteri ve çok sayıda polis ile jandarma ekibi sevk edildi. Çakırlar bölgesine giriş ve çıkışlar polis ekipleri tarafından sağlanmaya başladı. Çakırlar bölgesinden çıkış yapan araçlar polis tarafından didik dik aranmaya başlarken, helikopter de havadan aramalarını sürdürüyor.

Kimliği belirlendi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Çakırlar bölgesinde şehit düşen Uzman Çavuşun kimliği belirlendi.

Ormanlık alanda arazi taraması yapan jandarma ekibine ateş açılması sonucu şehit düşen Uzman Çavuş'un 1988 doğumlu Fazıl Doğruöz olduğu öğrenildi. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!