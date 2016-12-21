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Antalya'da kaçak güneş gözlüğü operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde piyasa değeri 230 bin TL olan 12 bin 100 adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi.

Antalyada kaçak güneş gözlüğü operasyonu

21 Aralık 2016 12:56

Antalya İl Jandarma İstihbarat Şube ekiplerinin L.K isimli şahsın, transit türü aracıyla yurt dışından kaçak yollarla Türkiye’ye getirilen güneş gözlüklerini Çolaklı Mahallesi turizm bölgesindeki iş yerlerine fatura ve irsaliyesiz olarak satacağı bilgisi alması üzerine güvenlik güçleri çalışma başlattı.

Manavgat Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama ve el koyma kararı ile harekete geçen Çolaklı Jandarma Karakolu ekipleri, Çolaklı Mahallesi Turizm Caddesi üzerinde L.K’ya ait araçta arama yaptı. Aramada piyasa değeri yaklaşık 230 bin TL olan 12 bin 100 adet güneş gözlüğü ve piyasa değeri yaklaşık 3 bin TL olan 86 adet hoparlör müzik kutusu ele geçirildi. Kaçak gözlük ve müzik kutularına el konulurken L.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

Arif Kaplan
 

Etiketler: antalya, kaçak güneş gözlüğü


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