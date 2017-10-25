Antalya'da kafeye düşen yıldırım masayı parçaladı

Kumluca ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur ve fırtına sırasında Narenciye Mahallesi’nde bir kafeye yıldırım düştü. Yıldırım düşmeden iki dakika önce müşterilerin, yıldırımın düştüğü alandan ayrılmaları olası bir faciayı önlerken kafede maddi hasar meydana geldi. Çatısı delinen kafede masa ortadan ikiye ayrıldı. Yıldırım düşen kafenin sahibi Ali Fuat İşitemiz “Aşırı yağmur vardı. Müşteriler domino oynuyordu. Oyun bitmişti. Müşteriler oyunun ardından kafenin iç bölümüne geçmişlerdi. Birden bir gürültü koptu ve yıldırım düştü. Ne olduğunu anlamadık. Kafenin çatısını parçaladı, kafedeki masayı ikiye böldü. Çok korktuk” dedi.

Ayrıca, ilçeye bağlı Mavikent Mahallesi’nde de aşırı yağmur ve hortum seralara zarar verdi. Aniden bastıran sağanak yağmur yüzünden sel tahliye kanalları taştı. Kumluca Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin yaptığı çalışmalar sayesinde vatandaşlar selden zarar görmedi. Ama hortum çok sayıda seranın çökmesine ve naylonların yırtılmasına sebep oldu. Hortumdan meydana gelen zararların tespiti gün ağarınca yapılacak. Hortumu gören vatandaşlar, "Yağmur yağıyordu. Aniden bir ses duyduk. Hortum seraları yıktı geçti" dediler.

Ramazan Sarıkayalı

