Kaza akşam saat 21.00 sıralarında, Kızılot Mahallesi Mısırlar mevkiinde meydana geldi. Hüseyin Hüsnü Atalay’ın (60) kullandığı 07 L 5575 plakalı kamyon, Kızılot Ahmet Yaşar İlk-Orta Okulu yakınlarında rampadan çıkarken, 4 metre yükseklikteki şarampole devrildi. Kazada kamyon şoförü Hüseyin Hüsnü Atalay, kamyonun şoför mahallinde sıkışarak olay yerinde can verdi. Atalay’ın cenazesini sıkıştığı yerden yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi çıkardı.

Kamyonuyla evine gittiği bildirilen Hüseyin Hüsnü Atalay’ın yakın zamanda açık kalp ameliyatı olduğu, kazanın kalp krizi geçirmesi sonucunda meydana gelmiş olabileceği öğrenildi.

Kaza haberini alan Atalay’ın akrabaları ve arkadaşları olay yerine akın ederken, bazı akrabaların sinir krizi geçirdiği gözlendi.

Arif Kaplan

ANTALYA