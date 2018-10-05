Antalya'da kan donduran cinayet

Olay, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3840 Sokak'ta sabah 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı binanın üst katında oturan 3 çocuk sahibi Aysun-Murat çifti dün gece tartıştı. İddiaya göre, bu anlara şahit olan ortaokul 4'üncü sınıf öğrencisi H.U., babası ve annesinin sık sık tartışmalarından dolayı bunalıma girdi ve kanepede uyuyan babasını sabah saatlerinde evdeki ruhsatsız tabancayla başına tek el ateş ederek öldürdü. H.U. daha sonra boş kovan mermisini alıp evden kaçtı.

Sese uyanan anne Aysun U., tartıştığı eşini kanlar içerisinde görünce durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri Murat U.'nun öldüğünü belirlerken, polis de Aysun U.'nun ifadesine başvurdu. Ekipler, Aysun U.'nun ifadesinde 'dışarıdan ateş edildi' demesi üzerine camları kontrol etti ancak herhangi bir ize rastlamadı. Cinayet Büro ekipleri tarafından tekrar ifadesine başvurulan Aysun U., eşinin oğlu tarafından vurulduğunu söyledi.

Ardından harekete geçen ekipler, çevrede yaptıkları araştırma sonrası H.U.'yu evlerine yakın bir sokakta yakaladı. Ekipler, olayda kullanılan silah ve boş kovanı H.U.'nun üzerinde ele geçirdi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Yasa boğan ölüm sonrası Murat U.'nun yakınları sinir krizleri geçirdi. Cenazenin alınışı sırasında Murat U'nun diğer 2 kız çocuğu, babalarının cenazesini görmemesi için yakınları tarafından evden uzaklaştırılmaya çalışıldı. Evden çıkartıldığı sırada cenazeyi gören Murat U.'nun ortanca kızının ‘baba' feryatları yürekleri dağladı.

Murat U'nun cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Öte yandan, cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

Suat Metin - Mustafa Bürge