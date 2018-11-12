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Antalya'da kan donduran cinayet

Antalya'da kan donduran cinayet
Antalya'da kan donduran cinayet

Antalya’da bir kişi ayrıldığı eşinin görüştüğünü düşündüğü kişiyi evine çağırıp tabancayla öldürdü. Edinilen bilgiye göre olay saat 14.30 sırasında Kepez ilçesi Barış Mahallesinde 2 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi.

Eski karısının görüştüğü adamı eve çağırdı! Yaptığı şey dehşete düşürdü - Foto Galeri

İddiaya göre, ayrıldığı eşinin İlkay Polat Sağır'la (32) görüştüğünü zanneden Cihan G., bu şahsı eve çağırdı. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Cihan G., İlkay Polat Sağır'a tabancayla ateş etti. Silah sesleri üzerine bina sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sağır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Evden kırmızı bir otomobille kaçan Cihan G., aynı ilçede kısa sürede yakalandı. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Sağır'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Cihan G.'nin 3 çocuğu bakıcısının eşliğinde polis tarafından olay yerinden götürüldü. Cihan G.'nin çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkası olduğu öğrenildi.  

İsa Akar
 

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