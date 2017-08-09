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Antalya'da kan donduran olay: Kediyi önce suda boğdular, sonra bıçakladılar

Antalya’da bir kedi suda boğulup, boğazı bıçakla kesildi.

Antalyada kan donduran olay: Kediyi önce suda boğdular, sonra bıçakladılar

09 Ağustos 2017 09:26

Hayvanseverlerin tepkisini çeken olay Değirmenönü Parkı’nda yaşandı. Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi'ndeki Değirmenönü Parkı’na sabah sokak hayvanlarını beslemeye gelen hayvanseverler su kanalının içinde hareketsiz yatan bir kedi gördü. Sudan çıkarılan kedinin boğazından bıçaklanıp suya atıldığı belirlendi. Hayvanseverler, konuyu hemen hayvan hakları savunucusu Antalya Candost Derneği Başkan Arife Yanık’a aktardı.

Yanık ve ekibi ön incelemelerinde kedinin işkence yapıldıktan sonra suda boğulup, boğazının bıçakla kesilip tekrar suya atıldığını belirledi. Yanık, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için kedinin cesedini veteriner kliniğine götürdü.

"Katliamlar başlamadan bitsin"

Sokak hayvanlarının açlık ve susuzlukla mücadelesinin yanında bir de can korkusu yaşadığını dile getiren Yanık, "Biz daha önce bu gibi kedi ölümlerini 9 ay önce Lara Düden Park bölgesinde yaşamıştık. Ama el ele verip o bölgede hayvanların katledilmesini engelledik. Ama bugün de bir canımız, vahşice katledildi ve suya atıldı. Muratpaşa Belediyesinin parkta ışıklandırma sistemi ve güvenlik görevlisi mevcut. Ona rağmen bu olay gerçekleşmiş. Belediye sokak hayvanlarını düşünmüş kedi evi koymuş ama biz dernek olarak bir de güvenlik kamerası istiyoruz. Yoksa burada daha çok canımızı kaybederiz" dedi.

"Bu ölümlerin sona ermesini istiyoruz"

Parkta yaklaşık 50 sokak hayvanının beslendiğini kaydeden Arife Yanık, "Yetkililerin önlem almasını istiyoruz. Şikayet dilekçelerimizi de Orman Bölge Müdürlüğüne, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne vereceğiz. Bu ölümlerin gerisinin gelmeden sona ermesini istiyoruz" ifadelerine yer verdi.
Antalya Düden Park'ta da yaklaşık 9 ay kedi katliamları yaşanmıştı.  

İsa Akar


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