Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında Kepez İlçesi Baraj Mahallesi kenarından geçen DSİ’ye ait sulama kanalı içinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören çocuklar, durumu ailelerine söyledi. Mahalle muhtarı Adnan Uç’un haber vermesiyle olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Olay yeri güvenlik şeridiyle çevrilirken polis, ilk olarak kanal etrafında arama yaptı. Daha sonra dalgıç kıyafetlerini giyen itfaiye, su içindeki kişiyi kıyıya çıkardı. Ambulansa alınan 55 yaşlarındaki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ceset üzerinde yaptıkları incelemede herhangi bir dar izin rastlamadı. Üzerinden herhangi bir kimlik belgesi çıkmayan şahsın, fenalaşma sonucu kanala düştüğü üzerinde duruluyor. Ön incelemenin ardından ceset otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

İsa Akar-Ertuğrul Gün