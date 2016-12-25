Diğer
Kategoriler

Antalya’da kar manzaralı deniz keyfi

Türkiye’de hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesine rağmen Antalya’da sahillere akın eden vatandaşlar, karla kaplı Beydağları’nın manzarası eşliğinde denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Antalyada kar manzaralı deniz keyfi

25 Aralık 2016 16:24
Antalya’da kar manzaralı deniz keyfi - Tıkla İzle

Türkiye’nin hemen hemen her yerinde kar yağışı ve hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyretmesine rağmen Antalya’da hava sıcaklığı 17 dereceye kadar yükseldi. Deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece olarak ölçüldüğü ilde

vatandaşlar Konyaaltı sahilini doldurdu. Antalyalılar, Toroslar’a yağan kar manzarasının eşliğinde güzel havanın tadını çıkardı.

Sabahın ilk saatlerinde Konyaaltı Plajı’nda denize giren 58 yaşındaki Ahmet Karabulut, “Burası bir cennet. Kar da olsa, kış da olsa burada insan her mevsim denize girebiliyor. Antalya’mız Türkiye’nin cenneti. Dağlarda karlar var ama bugün hava çok güzel. Denize geldim. Deniz çok güzel. Burada kar kış değişmiyor ve her mevsimde denize girebilirsiniz. Ülkenin dört bir yerinde kar yağışı var. Antalya’ya da kar yağdı ama bugün çok güzel bir hava var” dedi.

Yaz kış denize girdiğini belirten Selahattin Asmalı, “Dışarıda kar var ama deniz suyu sıcaklığı hala çok iyi. Yaz kış denize girmenin sağlığa da faydası var. Türkiye’de cennet gibi bir iklim var. Bunu değerlendirmemiz lazım. Hazır güneş çıkmışken bundan faydalanmak için denize girmeyi tercih ediyorum” diye konuştu.

Adem Akalan - Harun Erdoğdu 

Etiketler: antalya, deniz, kar


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç