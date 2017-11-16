Antalya’da karayolunda dev yolcu uçağını gören şaşırdı

2011 yılında SKY Havayolları’nın Boeing 737- 400 Clasic tipi ’ZY 8756’ sefer sayılı yolcu uçağı, 10 Ekim tarihinde Almanya’nın Baden Baden Havalimanı’ndan saat 09.00’da Antalya’ya gelmek üzere havalanmıştı. İçinde 156 yolcu ve 6 mürettebat ile birlikte Antalya Havalimanı’na inişe geçtiği sırada sağ ana iniş takımındaki sağ lastiği patlayan uçak, kanadı üzerine yatarak bir süre sağ motor üzerinde ilerleyerek durabilmişti. Kazadan sonra dolayı büyük hasar oluşan Boeing 737-400 tipi uçak, aprona çekilmiş ve daha sonrasında ise SKY Havayolları’nın 2013 yılında iflas etmesiyle birlikte borcundan dolayı Antalya 6’ncı İcra Müdürlüğü tarafından 1.5 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarılmıştı.

Hurdacıya gidiyordu

Uzun bir mazisi olan uçağın daha önce 2 kez yapılan ihaleler olmasına rağmen satılamadı. Uçağa, en son 3 ay önce yapılan acının girerek ihaleyi kazandığı, ancak daha sonradan vazgeçtiği öğrenildi.

50 bin liraya alındı, 27 bin lira park ücreti çıktı

Yapılan ihalelere rağmen alıcısı bulunmayan uçağın Aksu Uçak Lisesi’ne alınması için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İşadamı Zafer Yeğin Altay’ın sponsor oldu. Yapılan girişimler sonucu Zafer Yeğin Altay uçağı 50 bin lira gibi bir rakamla satın alarak Aksu Uçak Lisesi’ne bağışladı. Satın alınmasının ardından uçakla ilgili yasal tüm prosedürler giderildi. Öte yandan da yaklaşık 3 aydır havalimanı apronunda park halinde bulunan uçağın 27 bin liralık park ücreti çıktığı öğrenildi.

Havalimanından çıkartılamadı

Tüm işlemlerin halledilmesinin ardından akşam 23.00 sıralarında Antalya Havalimanı’ndan TIR yardımıyla çıkartılmak istenen uçağın kanat bölgesi çıkış kapısına sığmayınca zor anlar yaşandı. Kanadın geçmesine engel olan demirlerin kesilerek genişletilmesinin ardından yaklaşık 1 saat gecikmeyle karayoluna ilk adımını atan uçak, trafikteki sürücülerin ve çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları içerisinde okul yolculuğuna başladı. Hemen ardından çıkan 3 TIR ise, uçağın 2 kanadını, motorunu ve diğer tüm ünitelerini taşıdı, bir kamyon ise sadece burun kısmını götürdü. Çevredeki vatandaşlar bu ilginç anı ise ellerine aldıkları cep telefonuyla görüntüledi.

Şehirlerarası karayolundan götürüldü

11.1 metre yükseklik, 36,5 metre uzunluk, 28.9 metre kanat açıklığı ve 105,4 metre kanat alanına sahip uçak, havalimanından alındıktan sonra Isparta ve doğu şehirlerine gidilen şehirlerarası yoldan karayolu vasıtasıyla polis eşliğinde taşındı. Trafiğin kapatıldığı yolun karşı şeridinden gelen vatandaşlar ise yolda devasa bir uçağı görünce neye uğradığını şaşırdı. Vatandaşlar cep telefonuyla anı ölümsüzleştirirken, dev uçak yaklaşık yarım saatlik karayolu yolculuğunun ardından Aksu Uçak Lisesi’ne inişi gerçekleştirildi.

"Bu uçakla Türkiye'nin en iyi lisesi olacağız"

Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, uzun süredir peşinde olduğu uçağa uzun yolculuğun ardından kavuştu. Okula bahçesine getirilen Boeing 737-400 yolcu uçağını hem uygulamalı ders hem de kütüphane olarak kullanılacağını söyleyen Okul Müdürü Haldun Çevik, çok yoğun bir sürecin ardından amaçlarına ulaştıklarını söyledi. İlerleyen zamanlarda uçağın içerisinde sinemanın da yer alacağını aktaran Çevik, uçağın okula gelmesinde büyük katkısı olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür etti. Çevik, “Uçağın tüm orjinal parçaları duruyor. Uçuş kart bilgileri, hepsi mevcut. Bu uçakla birlikte alanında Türkiye'nin en iyi lisesi olacağız. Uçak eğitimimize tamamen pozitif enerji sağlayacaktır" dedi.

Suat Metin - Harun Erdoğdu