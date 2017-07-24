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Antalya'da kardeş cinayeti

Antalya’nın Asku ilçesinde bir kişi 50 yaşındaki ağabeyini av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.

Antalyada kardeş cinayeti

24 Temmuz 2017 13:01

Edinilen bilgiye göre, Aksu'nun Gökdere Mahallesi'nde babasının evinde yemek yiyen 44 yaşındaki Mustafa A., elinde tüfekle odaya girer girmez ağabeyi 50 yaşındaki kuyumcu Ali A.'ya ateş etti. Karın bölgesinden ağır yaralanan Ali A., yakınları tarafından götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası Mustafa A. kayıplara karıştı. Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçan Mustafa A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Antalya Merkezde kuyumcu dükkanı bulunan Ali A.’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Aksu’da toprağa verildi. 

İsa Akar
 


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