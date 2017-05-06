Antalya’da kartsız yolcu otobüsü taşladı

Olay, saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Sütçüler Caddesi üzerinde meydana geldi. Varsak depolamadan VF66 levhayla sefere çıkan Yusuf Hafif idaresindeki 07 AU 0419 plakalı özel halk otobüsüne Sütçüler Caddesi üzerinde soyadı öğrenilemeyen Hasan isimli 25-30 yaşlarında bir kişi bindi. Üzerinde kart olmadığını söyleyen Hasan isimli kişiye otobüs şoförü Yusuf Hafif, kart okutması uyarısında bulundu. Yolcu, kartının olmadığını söyledi. Bunun üzerine Hafifi, yolcuların birinden ücret ödeyerek kart okutmasını istedi. İddiaya göre bu sözleri ardından ikili arasında tartışma yaşandı. Kartsız yolcu birkaç durak sonra otobüsten indi.

“OTOBÜSTEN İNERKEN KÜFÜR ETMEYE BAŞLADI"

20 yolcuyla seferine devam eden Yusuf Hafif’e, Sütçüler Caddesi üzerinde motosikletin arkasında yolcu olarak yaklaşan Hasan isimli kişi küfürler etmeye ve otobüse taşlar atmaya başladı. Yusuf Hafif hemen otobüsü kenara çekti. Sinirli yolcu, yanında getirdiği taşları otobüse ve şoföre atmaya devam etti. Yolcuların tepki göstermesiyle Hasan isimli kişi olay yerinden kaçtı. Haber verilmesiyle olay yerine gele polis eşkal üzerinde çalışma başlattı.

Otobüse kartsız binen yolcunun bir süre sonra kendisine küfür ettiğini ve otobüsten inmesinin ardından motosikletle taşlamaya başladığını söyleyen Yusuf Hafif, “Şelale durağında yolcunun biri bindi. Kartı yok, ’Şuraya kadar gideceğim’ dedi. Ben de yolculardan birinden rica ettir ve kartı çektir dedim. Birkaç durak gittikten sonra hiç oralı olmadı. Otobüs içerisinde yolcularla sohbet etmeye başladı. ’Sonra kart çektirmeyecekseniz inin’ dedim. Yolcu da inerken bana küfür etmeye başladı. O küfür edince ben sesimi çıkarmadan yoluma devam ettim. O da motosikletin arkasına biner vaziyette yanıma yanaştı. Bana küfür etmeye başladı. ’Niye küfür ediyorsun, hem suçlusun hem küfür ediyorsun’ dedim. Sonra motosikletten indiği gibi otobüsü taşlamaya başladı” dedi.

“OTOBÜSTE 20 YOLCU VARDI"

3-4 tane taş atınca otobüsü durdurup indiğini söyleyen şoför Hafif, “Ben de attığı taşları yerden aldım. Sonra bana da taş atmaya başlayınca otobüsün arkasına kaçtım. Kaçmasam bana da taşlardan biri gelebilirdi. Otobüsün içinde de neredeyse 20 yolcu vardı. Attığı taşlar orta ve ön cama geldi. Benim yanımdaki camdan kafama gelse otobüs kim bilir nereye savrulacak. Orta camlardan birinden içeri girse, yolcular yaralanırdı. Bu tür magandaların artık bir şekilde cezalandırılması gerekiyor. Caydırıcı cezaların gelmesi gerekiyor” diye konuştu.

Şahsı tanımadığını ifade eden Yusuf Hafif, yolcuların şahsı tanıdığını dile getirerek, “Yolcular tanıyorlar galiba. Çünkü Hasan yapma yapma diyorlardı” şeklinde konuştu.

Adem Akalan - Harun Erdoğdu