Kasım ayının ilk haftasında Antalya'da sıcak havayı değerlendirmek isteyen tatilciler, Konyaaltı sahilini doldurdu. Yurdun doğu illerinde soğuk hava etkiliyken, Antalya'da sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen turistler ve vatandaşlar, Konyaaltı sahilinde sıcak havanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar denize girerken bazıları ise sahilde güneşlenmeyi ve yürüyüş yapmayı tercih etti. Hava sıcaklığının 23 derece olduğu Antalya'da deniz suyu sıcaklığı ise 24 derece ölçüldü. Bazı turistler ise denize çocukları ile girerek, hem çocuklarını eğlendirdi hem de sıcak suyun keyfini çıkardı.

"Antalya bir doğa harikası"

Yurt dışından tatile geldiğini belirten Aziz Gündoğdu, Antalya’nın bir doğa harikası olduğunu ifade ederek, "Kasım ayında başka nerede denize girilebilir. Böyle bir yere sahip olduğumuz için minnettar olmamız lazım. Deniz suyu da soğuk değil" dedi.

Salih Alıcı, Kasım ayında muhteşem bir hava olduğunu belirterek, "Allah bize muhteşem bir ülke vermiş. Bunu kıymetini bilmek lazım. Benim memleketim Tokat’ta şuanda eksi 1 derece sıcaklık var. Biz burada 25 derece sıcaklıkta denize giriyoruz. Bizlerin böyle bir ülke için şükretmemiz lazım. Arkadaşım ile kısa bir tatile geldim" ifadelerini kaydetti.

Çocukları ile denize giren Hıdır Sönmez ise, "Yeter ki güneş çıksın. Çocuklarım ile denizin keyfini çıkarıyoruz. Zaman buldukça denize giriyorum" diye konuştu.

Ertuğrul Gün-Suat Metin



