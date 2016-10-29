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Antalya'da kedi katliamı

Antalya'da 2 kedi bıçaklanıp 1 kedi yakılarak katledildi. Aynı yerde bir kaç gün öncede bir kedi tecavüz edilip bıçaklanması sonucu telef olmuştu.

Antalyada kedi katliamı

29 Ekim 2016 14:11
Antalya'da kedi katliamı - Tıkla İzle

Muratpaşa ilçesi Lara Düden Park, yapay gölet kenarında hayvanlarını gezdirmeye gele mahalle sakinleri bir kedinin yapay gölet içinde öldüğünü fark etti. Çevrede biraz daha araştırma yapan hayvansever kadınlar, gölet kenarında bıçaklanmış ve yanında ise yakılmış bir kedi ölüsü ile karşılaştı. 3 kedinin vahşice katledilmesine hayvanseverler büyük tepki gösterdi. Büyük üzüntü yaşayan hayvanseverler, buruk bir şekilde diğer kedileri besledi.

Hayvansever Ajda Babacan, "Evde hayvan besliyorum, elimden geldiği kadar bu parktaki hayvanlara da bakmaya çalışıyorum. Ama parka her geldiğimde kedi evinde gördüğüm kediyi ertesi gün görmüyorum.Geçen Kurban Bayramında bir kedinin yakıldığını görmüştüm, bugün ise yanmış siya bir kedi buldum. Biraz ilerisinde ise bıçaklanmış bir kedi gördüm. Gölet içinde bir kedi ölü bulundu. Şu an 3 kedi katledildi. Belediyeden destek bekliyoruz.Bunu yapan insana da zarar verebilir. Bir insan ölmüş gibi üzüldüm.Bir kaç gün önce de yavru kediye tecavüz edildi, bıçaklandı, telef oldu" dedi.
Bölgeye güvenlik kamerası konulup aydınlatılmasını isteyen Babacan, kedi evinin ise daha gözle görülür bir yere kaldırılmasını talep etti.

Geçtiğimiz hafta tecavüz edilmiş kediyi ağır yaralı olarak bulup veterinere götüren hayvansever Yana Kral, ikinci kez üzücü bir olay yaşadıklarını söyledi. Tecavüz edilen kediyi tüm çabalarına rağmen kurtaramadıklarını söyleyeh Kral, "Biraz kendimize gelmiştik,artık olmaz diyorduk ama bu sabah parkta 3 kedi cesedi bulduk. Biri suda boğulmuş, biri bıçaklanmış, biri yakılmış. Bizim yüreğimiz yanıyor. Bir şeylerin değişmesini istiyoruz. Bu parkta bir sapık var. Hayvanlara zarar vermekten zevk alan biri insan olamaz. Kediler de bir canlı, bir şeyler yapılmasını istiyoruz" dedi.

İsa Akar-Alparslan Çınar

 


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