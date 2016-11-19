Muratpaşa ilçesinin en önemli turizm merkezlerinden Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü Düden Park’taki kendi katliamları devam ediyor. Çoğunlukla sokak hayvanlarının yaşadığı parkta 2 ay içinde 8 kedi, tecavüz edilerek, yakılarak, bıçaklanarak, suda boğulmak ve yakılmak suretiyle katledildi. Hayvanseverler katliamların ardı arkasın kesilmeyince parktaki kedi evindeki kedileri başka bir noktaya taşıdı. Bir haftalık sessizliğin ardından hayvanseverler, dün sabah yine park içindeki gölet kıyısında bir kedinin yakılarak park içindeki gölete atıldığını fark etti. Park ve çevresinde katledilen kedi sayısı ise 9’a yükseldi.

Alınan tüm önlemlere rağmen kedi ölümlerinin önüne geçemedikleri için büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, bugün kediye yapılan şiddetin yarın başka bir canlıya yapılabileceğini söyledi.

Çevredeki hayvanseverlerin tedirginlik içinde olduklarını ifade eden Duman, “Gece parka yürüyüş yapmaya, hayvanlarımızı gezdirmeye dahi çıkaramıyoruz. Küçücük kediler vahşice katlediliyor. Kedilerin hepsi gece yarısı şiddete maruz kaldı. Bunu yapan insan dahi olamaz. Tüm çabalarımıza rağmen bu katliamın önüne geçemedik.Dün sabah bir kedimiz daha vahşice katledildi. Bu olayı bir kişinin yaptığına inanmıyoruz. En az iki kişiler. Önlemlerin biraz daha arttırılmasını istiyoruz. En kısa zamanda kedi katillerinin bulunmasını ve rahat bir nefes almak istiyoruz” dedi.

İsa Akar