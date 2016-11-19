Diğer
Kategoriler

Antalya’da kedi katliamı durdurulamıyor

Antalya Lara Düden Park’ta, alınan tüm önlemlere rağmen bir kedi daha yakılıp gölete atıldı. 2 ay içinde katledilen kedi sayısı 9’a yükseldi.

Antalyada kedi katliamı durdurulamıyor

19 Kasım 2016 11:03

Muratpaşa ilçesinin en önemli turizm merkezlerinden Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü Düden Park’taki kendi katliamları devam ediyor. Çoğunlukla sokak hayvanlarının yaşadığı parkta 2 ay içinde 8 kedi, tecavüz edilerek, yakılarak, bıçaklanarak, suda boğulmak ve yakılmak suretiyle katledildi. Hayvanseverler katliamların ardı arkasın kesilmeyince parktaki kedi evindeki kedileri başka bir noktaya taşıdı. Bir haftalık sessizliğin ardından hayvanseverler, dün sabah yine park içindeki gölet kıyısında bir kedinin yakılarak park içindeki gölete atıldığını fark etti. Park ve çevresinde katledilen kedi sayısı ise 9’a yükseldi.

Alınan tüm önlemlere rağmen kedi ölümlerinin önüne geçemedikleri için büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, bugün kediye yapılan şiddetin yarın başka bir canlıya yapılabileceğini söyledi.

Çevredeki hayvanseverlerin tedirginlik içinde olduklarını ifade eden Duman, “Gece parka yürüyüş yapmaya, hayvanlarımızı gezdirmeye dahi çıkaramıyoruz. Küçücük kediler vahşice katlediliyor. Kedilerin hepsi gece yarısı şiddete maruz kaldı. Bunu yapan insan dahi olamaz. Tüm çabalarımıza rağmen bu katliamın önüne geçemedik.Dün sabah bir kedimiz daha vahşice katledildi. Bu olayı bir kişinin yaptığına inanmıyoruz. En az iki kişiler. Önlemlerin biraz daha arttırılmasını istiyoruz. En kısa zamanda kedi katillerinin bulunmasını ve rahat bir nefes almak istiyoruz” dedi.

İsa Akar

Etiketler: kedi katliamı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!