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Antalya'da kedi ölümlerine kameralı önlem

Antalya Düden Park’ta, 13 kedinin vahşice katledilmesinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi, hayvanseverlerin de talebi doğrultusunda kedi ölümlerinin önüne geçmek için kameralı önlem aldı.


17 Aralık 2016 10:39

Muratpaşa ilçesinin turizm bölgesi Düden Park içindeki kedi evinde 13 kedinin vahşice katledilmesi, başta Antalya Candost Derneği ve hayvanseverlerin büyük tepkisini çekmişti. Kedi Evi’ndeki kediler belirli zaman aralıklarında yakılarak, boğularak ve bıçaklanarak öldürülmüştü. Ölümlerin devam etmesi üzerine, hayvanseverler Kedievi’ndeki kedileri başka bir bölgeye taşıdı. Kedileri katledenlerin bulunması için girişimlerde bulunan Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, büyükşehir belediyesinden de parkın etrafının ışıklandırılması ve kamera takılmasını yönünde girişimlerde bulunmuştu.

Kameralar takıldı
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Büyükşehir Teftiş Kurul Başkanı Mustafa Kaya’nın desteğiyle, Kedi Evi’nin etrafı kısa süre önce ışıklandırıldı. Gerekli alt yapı çalışmasının tamamlanmasının ardından Kedievi’nin başta etrafı olmak üzere, içi dahil güvenlik kamerası ile donatıldı. Güvenli ortamında sağlanması üzerine hayvanseverler taşıdıkları kedileri geri Kedievi’ne getirdi.

Büyükşehire teşekkür
Hayvanseverlerin yardım çığlığına sessiz kalmayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e teşekkür eden Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, “Amacımız vahşice öldürülen canlarımıza bir yenisinin daha eklenmesini önlemekti. Bugün kediye zarar veren yarın bize de zarar verebilirdi. Bölgenin ışıklandırılması ve kamera takılması için tüm belediyelere girişimde bulunduk. Sesimizi Büyükşehir Belediyesi doğdu. İlk önce Kedievi’nin etrafının aydınlatmasını sağladılar, ardından güvenlik kamerası taktılar. Bizde kedilerimizin güvende olacağını düşünerek, hayvanlarımızı geri yuvalarına getirdik. Hayvanseverlerin yanında olan Antalya Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz” dedi.

İsa Akar

 

Etiketler: antalya, Antalya Düden Park


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