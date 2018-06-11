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Antalya'da kedilere pitbull saldırısı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde sahibinin saldırttığı iddia edilen pitbull cinsi köpek, parktaki 3 kediyi parçalayarak telef etti, 1’inin de kuyruğunu kopardı.

Antalyada kedilere pitbull saldırısı

11 Haziran 2018 17:57

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Antalya Kültür Parkı içinde meydana geldi. İddiaya göre bir genç, pitbull cinsi köpeğini parkın içinde yaşayan kedi evindeki kedilere saldırttı. Köpek 3 kediyi parçalayıp telef etti, bir kedinin ise kuyruğunu kopardı. Yaralı kedi, hayvanseverler tarafından tedaviye alındı. Diğer 8 kedi ise hayvanseverler tarafından başka bir noktaya taşındı. Antalya Pati Koruma Derneği Başkanı Ebru Alişarlı, vahşetin sorumlularının hayvanlar olmadığını onları yetiştiren ve yönlendiren insanlar olduğunu söyledi.
Köpeğin durup dururken bir canlıya zarar vermeyeceğini dile getiren Alişarlı, “Öyle bir köpeği sokakta gezdiriyorsan ağızlık takılması gerekiyor. Biz köpekleri suçlamıyoruz, sahipleri suçlu. Hayvanını sever değil, hayvansever olmamız gerekiyor. Olayın olduğu yerdeki 8 kedi yavrusunu aldık. Bizde öyle köpekler besledik ama hiç saldırgan olmadı. Köpeklerin saldırgan olması tamamen sahibiyle alakalı. Gençlerin elinde hem kedi hem köpekler perişan olup gidiyor” dedi. 

Sokakta saldırgan köpek gezdirenlerin denetlenmesi gerektiğinin altını çizen Alişarlı, bir caydırıcılık beklediklerini kaydetti. Alişarlı, olayla ilgili Bahçelievler Polis Merkezi’ne şikayette bulunduklarını sözlerine ekledi.
 

 

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