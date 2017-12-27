Antalya’da kentsel dönüşümde büyük atılım

İnşaat, AVM ve enerji sektörü alanında birçok proje hayata geçirdiklerini belirten Elmas, "2017 yatırım yılıydı, 2018 üretim ve satış yılı olacak ”yorumlarında bulunarak 2018 portföyünü 11 milyar TL olarak hedeflediklerine değindi. Bunun yanı sıra 2017 yılında beklenenin üstünde bir ciro elde ettiklerini de söyleyen Elmas, yapılan projeler hakkında bilgi verdi.

Toplamda 800 konut, ofis ve dükkân satışı yaptıklarını söyleyen Elmas, 2017 yılını 6 proje lansmanı ve 3 büyük kampanya ile kapattıklarının altını çizdi. 2017’nin ilk 6 ayında her ay bir proje hayata geçirdiklerini belirten Elmas, 2018 yılında 23 bin 400 konutluk 16 projenin üretim sürecine değinerek 2018 yılında cironun yüzde 40 artmasını hedeflediklerini belirtti.

Ana faaliyet alanlarının inşaat olduğunu ancak AVM ve enerji alanlarında da yatırımlarının olduğuna değinen Elmas, Bursa'da yapılan Marka Alışveriş Merkezi’ni hizmete açıldığını ve Güneşli 'de Mirage Rezidans ve Sultanbeyli’de İlkbahar projelerinin teslimatının da yapıldığını açıkladı. 2018 yılında da kampanyaların devam edeceğini belirten Elmas, 2018 yılı için konut, AVM ve enerji alanlarında 1 milyar 700 milyon TL ciro hedefi koyduklarını açıkladı.

Antalya’ya 70 bin kişilik yeni bir şehir

2018 yılında üretime ağırlık verdikleri projeler arasında ekip olarak en çok heyecanlandıkları projenin Antalya Projesi olduğu ve 5 bin kişilik istihdam ile yıllık 1 milyar TL ciro hedeflediklerine değinen Elmas, “Antalya’da tahminlerimizin çok ötesinde büyük bir ilgiyle karşılandık. Bir anda tüm şehir projemizi konuşmaya başladı. 40 bin civarında ön talep gelince ön satış sürecine başladık. Bu ilgi bizi çok mutlu ediyor. Sadece Antalya değil Türkiye’nin 81 ilinden ve 39 farklı ülkeden talep aldık. 19 bin bağımsız birimden oluşan proje tamamlandığında yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı yeni bir şehir ortaya çıkacak. Bu şehirde 1,3 kilometrelik alışveriş caddesi bölgenin cazibe merkezi olacak. Ayrıca spor, kültür, eğitim ve sağlık kompleksleri bölgede yaşama değer katacak. 8 yılda tamamlanması planlanan projeye toplam 8 milyar TL yatırım yapılacak. Proje süresince Antalya’da doğrudan ve dolaylı her yıl 5 bin kişi istihdam edilecek” açıklamalarında bulundu.

AVM projeleriyle 6 bin kişilik istihdam sağlanacak

Satış ve inşası devam eden Excellence Koşuyolu, Tempo City, YeşilMavi Maltepe, Topkapı Evleri, Lavender, Muhit Sancaktepe, Gölbahçe Evleri, Şehir Konakları, Semt Bahçekent, Bahçeyaka Ispartakule, İlkbahar 2 ve Antalya projelerine ek olarak İstanbul’da 2 yeni projenin satış ve inşasına başlayacaklarına ve 2018 yılında hayata geçirilecek olan AVM projeleriyle 6 bin kişilik istihdam sağlanacağına değinen Elmas, 2017 yılında Axis Kağıthane, Metrogarden, Axis İstanbul ve Marka AKM'de yaklaşık 32 milyon misafir ağırladığını belirterek Antalya ve İzmir’de önümüzdeki yıllarda geliştirilecek iki yeni AVM projesi üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

"Enerji projelerine devam ediyoruz"

Enerji alanında ise yatırımların devam ettiğinden ve yenilenebilir enerji projelerinden de bahseden Elmas, Adıyaman Aksu'da 'HES', Mersin Elmalı'da ise rüzgâr enerjisi projeleriyle 25-30 bin konutun enerji tüketimini karşılayabilenlerini açıkladı. Ayrıca 2018 yılının ilk çeyreğinde ise Kurtini RES santralinin devreye alınmasının planlandığını belirterek inşası devam eden diğer enerji projelerini 2019 yılında hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

"Sıfır faizle konut sahibi olunacak"

2018 yılında alternatif finans modellerinin gelişeceğine ve toplamda üç sertifika dönemi yani dokuz yıllık bir dönem içinde sıfır faizle konut sahibi olunabileceğine de dikkat çeken Elmas, “Özellikle gayrimenkul sertifikalarının daha aktif kullanıldığı bir yıl olacak. Sur Yapı olarak en az 3 projemizde 200 milyon TL’lik sertifika ihracı düşünüyoruz. Antalya’daki 19 bin birimden oluşan dev kentsel dönüşüm projemiz ve İstanbul’daki 2 projemizde bu uygulamayı denemeyi düşünüyoruz” dedi.

Son olarak Türkiye’nin enerjisine ve geleceğine inandıklarına değinen Elmas, “Hem gayrimenkul sektörü olarak hem de sektörün önemli bir markası olarak Türkiye’nin kalkınmasına ve ilerlemesine odaklandık. Bu sorumluluğun bilinciyle doğru yatırımlara ve doğru dönüşüm projelerine imza atıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.