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Antalya’da KHK ile 88 etüt eğitim merkezi kapatılıyor

687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Antalya’da 88 özel öğrenci etüt eğitim merkezi kapatılıyor.


13 Şubat 2017 14:51

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’den yapılan açıklamada, KHK kapsamında 1 Temmuz 2017 tarihi itibari ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilerek faaliyet gösteren 88 özel öğrenci etüt eğitim merkezinin kapatılacağı belirtildi.

Açıklama şöyle devam etti:
“5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda yapılan değişiklikle, ilimizde Bakanlığımız tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilerek faaliyet gösteren 88 özel öğrenci etüt eğitim merkezi kapatılacaktır. 01 Temmuz 2017 tarihi itibari ile ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okul öğrencilerinin ödev ve projelerine ilişkin araştırmaların yapıldığı, öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yürütüldüğü, il milli eğitim müdürlüğü ile belediyeler arasında yapılacak ve Bakanlığımızca onaylanacak olan ortak işbirliği protokolleri çerçevesinde, Bakanlığımızın verdiği işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile belediyelerce açılacak ve işletilecek, “sosyal etkinlik merkezi’’ adı altında özel öğretim kurumları faaliyete geçecektir. 2017 - 2018 Eğitim Öğretim yılında 1 Temmuz 2017 tarihi itibari ile ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarımızda okuyan öğrencilerimiz, velilerimizin de isteği doğrultusunda “sosyal etkinlik merkezlerine’’ devam edebileceklerdir. Öğrencilerimizi, akademik çalışmaların yanında sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda geleceğe hazırlamak Türk Milli Eğitiminin temel amaçlarındandır. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeyen ve izinsiz faaliyet gösteren yerler hakkında mevzuat hükümleri gereği mülki idare amirlerince sürekli kapatma ve para cezası uygulanacaktır. Velilerimizin değişik adlar altında izinsiz eğitim faaliyeti gösteren yerlere itibar etmemeleri gerekmektedir”. 


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