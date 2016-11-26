Sıcak geçen sonbahar mevsimi nedeniyle erken olgunlaşmaya başlayan çileğin üreticisini hasat heyecanı sardı. Açık alanda yetişen, kokusu ve tadıyla ilgi çeken çileğin hasadı üreticiyi de güldürüyor.

İlk çilek hasadını yapan çilek üreticisi Yaşar Çağlar, bu yıl çilek üretiminin iyi olduğunu söyledi. Yağmurun yağmaması nedeniyle kuraklık yaşandığını ancak kış güneşinin çileklerin olgunlaşmasını hızlandırdığını, lezzetini ise arttırdığını söyleyen Çağlar, "Çileğin fiyatı da güzel. Tarlada çilek 6-7 liradan alıcı buluyor. Böyle giderse çilek üreticisinin yüzü gülecek" dedi.

Çiftçi Güler Çağlar ise 5 dönüm çilek bahçelerinin olduğunu belirterek "Kendi işimizi yapıyoruz. Bazen komşularımıza da iş imkanı sağlıyoruz. Kendi işimizde çalıştığımız için mutluyuz" diye konuştu.

Hasat zamanı en çok da çocukları sevindiriyor. Anne ve babalarıyla birlikte çilek hasadına katılan çocuklar bol bol çilek yiyerek hasadın tadını çıkarıyor.

7 bin dekar alanda 23 bin ton çilek üretimi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Gazipaşa İlçe Müdüründen alınan bilgiye göre, ilçede 7 bin dekar alanda 23 bin ton çilek üretimi yapılıyor. Yüzlerce kadın çilek bahçelerinde ekimden hasada kadar yaklaşık 4 ila 8 ay çalışarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Gazipaşa'da tarladan 6-7 TL'ye alınan çileğin fiyatı pazar ve manavda 10 TL 'ye kadara çıkarken İstanbul'da bu rakam daha da yükselebiliyor.

Ahmet Mervan Taş

