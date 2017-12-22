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Antalya'da kış dönemi çilek hasladı başladı

Türkiye’nin önemli çilek üretim merkezlerinden birisi olan Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde kış dönemi çilek hasadı başladı. Sıcak geçen son bahar ve ılık başlayan kış mevsimi nedeniyle olgunlaşmaya başlayan çileklerin ilk hasada yapıldı. Kalite ve fiyattan memnun olan üretici Gazipaşa çileğini 5 liradan satıyor.

Antalyada kış dönemi çilek hasladı başladı

22 Aralık 2017 09:45

Ağustos ayından bu yana çocukları gibi baktıkları çilek serasında hasat yapan kadın işçiler, işlerini bayram havasında yapıyor. Emeklerinin karşılığını almanın ve aile ekonomisine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşayan işçi çavuşu Süheyla Koç, 10 yıldır çilek üretim işinde çalıştığını belirterek, "Çilek üretimi bizim gibi ev hanımlarına önemli bir katkı sağlıyor. Çocuklarımızı okutuyoruz. Maddi imkanlarımız daha iyi oluyor. Kısacası ailemize bir destek oluyor" dedi.

5 aydır bu günleri görmek için büyük emek verdiklerini dile getiren Koç, "En büyük hedefimiz bu günleri görmekti, ürünlerimizi hasat etmekti. Bunu da yaptık çok mutluyuz" diye konuştu.

Üretici Mesut Batur ise fidelerini kendilerinin ürettiğini 63 dekar alanda üretim yaptıklarını söyledi. Hasadın beklenenden erken olduğunu ve bundan dolayı mutlu olduklarını sözlerine ekleyen Batur, "Çileğimiz çok kaliteli ve lezzetli. Gazipaşa çileği Türkiye'de şeker oranı en yüksek çilek. Biz de Gazipaşa’nın en iyi çileğini üretiyoruz. Bundan da mutlu oluyoruz. Gazipaşa’nın kaliteli ve lezzetli çileği 5 liradan alıcı buluyor. Çilek üretimini herkese tavsiye ediyoruz. Gazipaşa çileği ağırlıklı olarak İstanbul'a gidiyor. Mayıs-haziran aylarında ise Rusya, Ukrayna ve Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. Bizimle birlikte 25 ila 40 arasında kişi de bu işten ekmek yiyor" dedi.
Gazipaşa'da 8 bin dekar alanda çilek üretimi yapılıyor. Yıllık 25 bin ton çilek rekoltesi gerçekleşiyor. Çilek üretimi çoğunluğu kadınlar olmak üzere önemli ölçüde istihdam sağlıyor. 

Ahmet Mervan Taş
 

Etiketler: çilek hasadı

 

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