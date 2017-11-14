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Antalya’da kıyıya 5 metrelik ölü balina vurdu

Antalya’nın Kemer ilçesinde vatandaşlar, sahilde yaklaşık 5 metre uzunluğunda ölü balina bulundu.

Antalyada kıyıya 5 metrelik ölü balina vurdu

14 Kasım 2017 13:25

Edinilen bilgiye göre, Kemer’in Çamyuva Mahallesi sahiline yaklaşık 25 metre mesafede 5 metre uzunluğunda ölü balina bulundu. Dün gece denizde başlayıp Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinde etkili olan hortum ve fırtına nedeniyle kıyıya vurduğu tahmin edilen balina ölüsünü gören vatandaşlar sahile akın etti. Vatandaşlar ölü balinanın fotoğrafını çekerken, olayı jandarma ve belediye ekiplerine bildirdi.

Balinanın bulunduğu noktaya gelen jandarma ekipleri ise durumu Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi görevlilerine haber verdi. 

Hanım Türk

 

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