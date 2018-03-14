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Antalya'da kontrolden çıkan otomobil minibüse çarptı: 8 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iddiaya göre kontrolden çıkıp karşı yola geçen otomobil yolcu minibüsüne çarptı, 8 kişi yaralandı.

Antalyada kontrolden çıkan otomobil minibüse çarptı: 8 yaralı

14 Mart 2018 19:49

Kaza, bugün akşam saatlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Yaşar Yalçın B.’nin kullandığı 07 LCS 92 plakalı otomobilin Çolaklı Kamelya kavşağında kırmızı ışıkta beklemekte olan Tevfik Y.’nin kullandığı 07 J 2234 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Otomobilin kontrolden çıkıp önce refüje çıktığı, aydınlatma direğini yıktığı ve yaklaşık 50 metre refüjde ilerledikten sonra minibüse çarptığı iddia edildi. Kazada otomobil sürücüsü Yaşar Yalçın B., yanında bulunan Ahmet M. minibüs sürücüsü Tevfik Y. ile yolculardan Abdülbaki E., Aslı C. ve İrfan T. ile isimleri belirlenemeyen 2 yolcu yaralandı. 

Kazanın ardından ortalık savaş yerine dönerken olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Ambulanslarla Manavgat’taki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.  

 

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