Diğer
Kategoriler

Antalya’da korkunç cinayet

Antalya'nın Kaş ilçesinde 9 gündür aranan İsviçre ve Türk vatandaşlığı bulunan 29 yaşındaki Fulya Özdemir’in, bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.


25 Ekim 2016 13:27

Özdemir'in cesedi, evin yakınında battaniyeye sarılarak üzeri taşla kapatılmış halde bulundu. Genç kadını öldürdüğü iddiasıyla aranan arkadaşı A.M. ise Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İsviçre’nin Zürih kentinde yaşayan İsviçre ve Türk vatandaşlığı bulunan 29 yaşındaki Fulya Özdemir, geçen yıl Kaş’ın Çukurbağ Yarımadası’nda kiraladığı evde yaşamaya başladı. 15 Ekim'den bu yana Fulya Özdemir’den haber alamayan baba Eyvaz Özdemir, Kaş’a gelerek kayıp başvurusunda bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kalkan, Patara, Üzümlü, İslamlar ve Bayındır Mahallelerinde Fulya Özdemir’i bulabilmek için arama çalışması başlattı. Aramaları yoğunlaştıran ekipler, dün saat 21.00 sıralarında evin yakınında genç kadının çeşitli yerlerinden bıçaklanmış, iki battaniyeye sarılarak üzeri taşlarla kapatılmış halde cesedini buldu. Özdemir’in cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, cinayet şüphesiyle aranan A.M. ise dün gece Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yakalandı. A.M.’nin işlemleri için Kaş’a getirileceği belirtildi. 

Suat Metin

Etiketler: antalya, cinayet


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!