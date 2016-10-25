Özdemir'in cesedi, evin yakınında battaniyeye sarılarak üzeri taşla kapatılmış halde bulundu. Genç kadını öldürdüğü iddiasıyla aranan arkadaşı A.M. ise Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İsviçre’nin Zürih kentinde yaşayan İsviçre ve Türk vatandaşlığı bulunan 29 yaşındaki Fulya Özdemir, geçen yıl Kaş’ın Çukurbağ Yarımadası’nda kiraladığı evde yaşamaya başladı. 15 Ekim'den bu yana Fulya Özdemir’den haber alamayan baba Eyvaz Özdemir, Kaş’a gelerek kayıp başvurusunda bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kalkan, Patara, Üzümlü, İslamlar ve Bayındır Mahallelerinde Fulya Özdemir’i bulabilmek için arama çalışması başlattı. Aramaları yoğunlaştıran ekipler, dün saat 21.00 sıralarında evin yakınında genç kadının çeşitli yerlerinden bıçaklanmış, iki battaniyeye sarılarak üzeri taşlarla kapatılmış halde cesedini buldu. Özdemir’in cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, cinayet şüphesiyle aranan A.M. ise dün gece Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yakalandı. A.M.’nin işlemleri için Kaş’a getirileceği belirtildi.

Suat Metin