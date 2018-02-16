Antalya'da koruma altındaki tarihi ahşap bina kül oldu

Edinilen bilgiye göre yangın saat 12.30 sırasında Muratpaşa ilçesinin tarihi Balbey Mahallesi 432 Sokak üzerindeki 2 katlı kullanılmayan ahşap binada çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri geldi.

Yapının ahşap olması nedeniyle yangın kısa sürede çatıyı sardı. Yan binadaki vatandaşlar çeşme suyu ile yangına müdahale etmeye çalışırken, bazı binalar güvenlik amaçlı boşaltıldı. Meraklı kalabalık ise yangını cep telefonlarıyla görüntüledi. İtfaiye ekipleri, merdivenin açılmasını engelleyen binanın bahçesinde ağacın dallarını motorlu testere ile kesti. Mahallenin koruma altında bulunması ve sokaklarının dar olması nedeniyle itfaiye araçları ilerlemekte güçlük çekti. Olay yerinde bulunan ve yanma tehlikesi bulunan LPG'li otomobil son anda sahibi tarafından çekildi. Hem havadan hem yerden müdahale edilen yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınabildi.

Mahalle sakinlerinden bir kişi, yangının madde bağımlıları tarafından çıkarıldığını ileri sürdü.

İsa Akar-Suat Metin-Memiş Akın