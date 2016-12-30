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Antalya’da 'külçe alçı' soruşturması

Antalya’nın Kemer ilçesi dağlık alanda 20 ton külçe altın olduğu yönündeki iddialar üzerine gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3’ü serbest kaldı. Şüphelilerden, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü olarak görevliyken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen M.K., yeniden gözaltına alınarak Antalya'ya götürüldü.

Antalyada külçe alçı soruşturması

30 Aralık 2016 10:44
Antalya’da 'külçe alçı' soruşturması - Tıkla İzle

Kemer ilçesinde mağarada bulunduğu iddia edilen altınların, dolandırıcılık amacıyla külçe şekli verilmiş ve altın rengine boyanmış alçı olduğu tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.K., B.H.Ş., S.Ç. ve A.B.'nin, sahte altın külçelerini yerleştirdikleri mağaranın girişini duvar örerek kapattıkları ve üzerini 3 metre toprakla doldurdukları iddia edildi.

Defineciler serbest bırakıldı
Kemer Adliyesine "İzinsiz define arama ve tarihi eser kaçakçılığı" iddiasıyla çıkartılan 4 kişiden S.Ç., B.H.Ş., A.B. ve M.K. nöbetçi Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı. Şüphelilerden Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü olarak görevliyken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen M.K. Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından tekrar gözaltına alındı. Antalya'ya götürülen M.K.’nın hakkındaki iddiaların araştırılmasından sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Etiketler: alçı, altın


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