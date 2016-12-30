Kemer ilçesinde mağarada bulunduğu iddia edilen altınların, dolandırıcılık amacıyla külçe şekli verilmiş ve altın rengine boyanmış alçı olduğu tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.K., B.H.Ş., S.Ç. ve A.B.'nin, sahte altın külçelerini yerleştirdikleri mağaranın girişini duvar örerek kapattıkları ve üzerini 3 metre toprakla doldurdukları iddia edildi.

Defineciler serbest bırakıldı

Kemer Adliyesine "İzinsiz define arama ve tarihi eser kaçakçılığı" iddiasıyla çıkartılan 4 kişiden S.Ç., B.H.Ş., A.B. ve M.K. nöbetçi Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı. Şüphelilerden Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü olarak görevliyken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen M.K. Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından tekrar gözaltına alındı. Antalya'ya götürülen M.K.’nın hakkındaki iddiaların araştırılmasından sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.