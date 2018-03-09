Antalya’da kumar baskını: 20 gözaltı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro amirliği ekipleri, kent merkezinde kumar oynatıldığı öne sürülen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, tombala oynatıldığı tespit edilen 6 adreste 20 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda kumar oynadığı belirlenen 257 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre 67 bin TL’lik idari para cezası uygulandı.

Operasyonlarda kumar oynamak için kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirilirken, gözaltına alınan 20 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.