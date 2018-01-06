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Antalya'da kundaktaki bebekle uyuşturucu ticareti

Antalya’da kundaktaki bebeğiyle uyuşturucu madde ticareti yapan kadının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Antalyada kundaktaki bebekle uyuşturucu ticareti

06 Ocak 2018 16:07
Kundaktaki bebekle uyuşturucu ticareti - Tıkla İzle

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde satan ve kullananlara yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler aldıkları istihbarat sonucu Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi’nde İ.K.O.’nun ikametinde yaptığı aramada 849.96 gram kokain, 14 bin 217 adet ecstasy hap, 159.98 gram toz ecstasy ele geçirdi.

İkinci operasyonda, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi’nde M.A.’nın ikametinde yapılan aramada 1.5 gram esrar, 1 gram skunk ve hassas terazi bulundu.

Ekipler, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde iki adrese yaptıkları baskınlarda S.Ç. isimli kadının üzerinde 8 adet ecstasy hap, A.Y. ve S.P.nin ikametinde ise 6.9 gram esrar, 42 adet ecstasy hap ele geçirdi. S.Ç. isimli kadının kundağında bebeğiyle uyuşturucu madde sattığı ileri sürüldü.

Gözaltına alınan 1’i kadın 5 şüpheli emniyetteki ifadeleri sonrası sağlık kontrolünün ardından, "uyuşturucu veya uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından adliyeye sevk edildi. S.Ç.’nin sağlık kontrolüne de kucağındaki bebeğiyle geldiği görüldü.

İsa Akar-Kağan Özkaya

Etiketler: antalya, bebek, uyuşturucu

 

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