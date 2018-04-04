Antalya’da lüks yatların üretildiği serbest bölgede yangın: Zarar 40 milyon dolar

Türkiye’nin en önemli lüks yat üretim merkezleri arasında bulunan Antalya Serbest Bölgedeki bir tersane hangarından saat 09.45 sıralarından dumanlar yükselmeye başladı. İşçilerin kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştığı yangın kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Boya tiner ve kimyasal maddelerin bulunduğu hangarda alevler kısa sürede büyüdü. İşçiler canlarını hiçe sayarak içerideki tekne malzemelerini, yanıcı ve patlatıcı maddeleri forklift ve kendi imkanlarıyla dışarı çıkardı. Yangına, çok sayıda itfaiye ekibi tarafından hem havadan hem de karadan müdahale edildi. Yan fabrikalardaki çalışanlar ise yangının sıçramaması için hortumla müdahale etti.

Orta tersanede başlayan yangın parlayıcı maddelerin olması nedeniyle yandaki iki tersaneye de sıçradı. 3 tersane hangarında 2 lüks yat ve bir teknenin yandığı belirtildi. Çevredeki fabrikaların işçileri de yangını endişeli gözlerle izledi. Yangına itfaiye özel solisyonlu suyla müdahale ederken, Orman Bölge Müdürlüğü arazözlerinden destek alındı. Polisin Toplumsal Olaylara Müdahale Aracının (TOMA) da yangın alanına geldiği görüldü. Tersanelerden mallarını kurtarmak isteyen bazı işçilerin dumandan etkilendiği belirtildi. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

İsa Akar - Sabri Çağlar