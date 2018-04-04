Diğer
Kategoriler

Antalya’da lüks yatların üretildiği serbest bölgede yangın: Zarar 40 milyon dolar

Lüks yat üretimi yapılan Antalya Serbest Bölge'de yangın çıktı. Mallarını kurtarmaya çalışan bazı işçilerin dumandan etkilendiği yangında 2 lüks yat ve bir tekne büyük hasar görürken, ilk belirlemelere göre zararın yaklaşık 40 milyon dolar olduğu öğrenildi.

Antalyada lüks yatların üretildiği serbest bölgede yangın: Zarar 40 milyon dolar

04 Nisan 2018 12:07
Antalya serbest bölgede yangın: Zarar 40 milyon dolar - Tıkla İzle

Türkiye’nin en önemli lüks yat üretim merkezleri arasında bulunan Antalya Serbest Bölgedeki bir tersane hangarından saat 09.45 sıralarından dumanlar yükselmeye başladı. İşçilerin kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştığı yangın kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Boya tiner ve kimyasal maddelerin bulunduğu hangarda alevler kısa sürede büyüdü. İşçiler canlarını hiçe sayarak içerideki tekne malzemelerini, yanıcı ve patlatıcı maddeleri forklift ve kendi imkanlarıyla dışarı çıkardı. Yangına, çok sayıda itfaiye ekibi tarafından hem havadan hem de karadan müdahale edildi. Yan fabrikalardaki çalışanlar ise yangının sıçramaması için hortumla müdahale etti. 

Orta tersanede başlayan yangın parlayıcı maddelerin olması nedeniyle yandaki iki tersaneye de sıçradı. 3 tersane hangarında 2 lüks yat ve bir teknenin yandığı belirtildi. Çevredeki fabrikaların işçileri de yangını endişeli gözlerle izledi. Yangına itfaiye özel solisyonlu suyla müdahale ederken, Orman Bölge Müdürlüğü arazözlerinden destek alındı. Polisin Toplumsal Olaylara Müdahale Aracının (TOMA) da yangın alanına geldiği görüldü. Tersanelerden mallarını kurtarmak isteyen bazı işçilerin dumandan etkilendiği belirtildi. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.  

İsa Akar - Sabri Çağlar

Etiketler: antalya, yangın

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç