Antalya’da mayıs ayında karla mücadele

Antalya, yaz ve kışı aynı anda yaşıyor. Havaların ısınmasıyla sahillerde yaz görüntüleri yaşanırken, yaylalarda ise kış manzaraları devam ediyor. Kış mevsiminin Antalya’nın iklim şartlarına göre daha erken başlayıp, geç bittiği Gündoğmuş ilçesine bağlı Söbüçimen Yaylası’nda halen kış şartları hüküm sürüyor. Bölgedeki hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yaz aylarında merası konumundaki Söbüçimen Yaylası’nda sert geçen kış mevsimi boyunca yollar, kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi de, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yazın mera olarak kullandığı yaylanın karla kaplı yollarını göç zamanından önce ulaşıma açabilmek için çalışma başlattı. Mayıs ayı olmasına rağmen kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yayla yolunda iş makineleriyle hummalı bir çalışma yürütülüyor.

"Gidemediğin yer senin değildir"

Antalya Büyükşehir Belediyesi İlçeler Koordinatörü İsa Akdemir, Gündoğmuş İlçe Başkanı Ali Arslan ve İlçe Koordinatörü Ali Gülen de çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren İsa Akdemir, "3 bin kilometre yayla yolumuz var. Bugüne kadar böyle sert bir kış olmamış. Biz geçtiğimiz yıl da yaylalarda karla mücadele ettik ama bu kadar kar yoktu. Bu yıl karla mücadelede çok başarılı olduk. Ulaşamadığımız yer kalmadı. Dağın başında bir tek vatandaşımız olsa bile biz o vatandaşımıza hizmet yapılmasından yanayız. ‘Gidemediğin yer senin değildir’, bu mantıkla bakıyoruz. Önümüzdeki günlerde göç başlayacak. Vatandaşlarımız rahatlıkla yurduna gelebilsin diye bu bölgenin yolunu açacağız" dedi.

"Böyle kar görmedim"

Büyükşehir Belediyesi Gündoğmuş Koordinatörü Ali "ülen, “Mayıs ayında Alanya, Manavgat, Gündoğmuş yayla yolları halen karla kaplı. Ben çocukluğumdan beri bu yollardan gelip geçerim. Bu yıl olduğu kadar bir kar görmedim. 4-5 metrelik bir kar var. Büyükşehir Belediyemize, zor şartlarda çalışan personele teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.