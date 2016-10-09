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Antalya'da metruk bina yangında küle döndü

Antalya’da metruk bina, yangında küle döndü.

Antalyada metruk bina yangında küle döndü

09 Ekim 2016 12:03

Yangın, Antalya’nın Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2331 Sokak Gazi Bulvarı yan yol üzerinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir yıl önce vefat eden İbrahim Yılmaz’a ait olduğu öğrenilen tek katlı müstakil evde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin çatı kısmının ahşap ve kiremit olması nedeniyle kısa sürede büyüyen alevleri gören mahalle sakinleri itfaiye ve polise haber verdi.

Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında tamamen yanan metruk bina kullanılmaz hale gelirken evin boş olması da olası bir faciayı önledi.  

Ertuğrul Gün

Etiketler: antalya, metruk bina, yangın


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