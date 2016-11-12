Milliler, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 4. maçında bugün Antalya'da Kosava ile karşılaşacak. Stadın dışı ve içi Türk bayrakları ile süslenirken, tribünlerdeki koltuklara toplam 32 bin 500 Türk bayrağı bırakıldı. Karşılaşmayı, 33 bin seyirci kapasiteli stadyumda az sayıda Kosovalı taraftarların da izlemesi bekleniyor. Stat çevresinde ve içerisinde geniş güvenlik önlemleri alındı ve stada giden yollarda refüjler, yaya trafiğine kapatıldı. Stadın arka sokaklarındaki yol kenarları da bariyerlerle kapatılırken, güvenlik noktaları oluşturuldu. Maça saatler kala bazı taraftarların gişeye maç bileti sordukları görüldü.

Öte yandan Türkiye-Kosova müsabakasını izleyecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Antalya'ya gelmesi nedeniyle güvenlik önlemleri sıklaştırıldı. Stat çevresindeki tüm araçlar güvenlik gerekçesiyle çektirildi. Çekilen araç sahiplerine herhangi bir cezai işlem uygulanmadığı belirtildi. Bu akşam 20.00'da başlayacak karşılaşma için taraftarlar saat 17.00'dan itibaren stada alınacak.

Antalya Valiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli maç ile ilgili kente yapacağı ziyarette kapanacak yollar ve alternatif güzergahları belirlendi.

Maç tedbirleri kapsamında 8. Cadde , 2. Cadde Dumlupınar Bulvarı Yan yol Meltem Bulvarı Kesişimi, Meltem Cami Kavşağı, araç trafiğine kapatılacağı, alternatif olarak diğer cadde ve sokakların kullanılacağı bildirildi.

İsa Akar



