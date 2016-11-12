Diğer
Kategoriler

Antalya'da milli maç alarmı

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda bu akşam A Milli Futbol Takımı, Kosova ile karşılaşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tribünden izleyeceği maç için Antalya Stadı'nda tüm hazırlıklar tamamlandı.

Antalyada milli maç alarmı

12 Kasım 2016 12:47
Antalya'da milli maç alarmı - Tıkla İzle

Milliler, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 4. maçında bugün Antalya'da Kosava ile karşılaşacak. Stadın dışı ve içi Türk bayrakları ile süslenirken, tribünlerdeki koltuklara toplam 32 bin 500 Türk bayrağı bırakıldı. Karşılaşmayı, 33 bin seyirci kapasiteli stadyumda az sayıda Kosovalı taraftarların da izlemesi bekleniyor. Stat çevresinde ve içerisinde geniş güvenlik önlemleri alındı ve stada giden yollarda refüjler, yaya trafiğine kapatıldı. Stadın arka sokaklarındaki yol kenarları da bariyerlerle kapatılırken, güvenlik noktaları oluşturuldu. Maça saatler kala bazı taraftarların gişeye maç bileti sordukları görüldü.

Öte yandan Türkiye-Kosova müsabakasını izleyecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Antalya'ya gelmesi nedeniyle güvenlik önlemleri sıklaştırıldı. Stat çevresindeki tüm araçlar güvenlik gerekçesiyle çektirildi. Çekilen araç sahiplerine herhangi bir cezai işlem uygulanmadığı belirtildi. Bu akşam 20.00'da başlayacak karşılaşma için taraftarlar saat 17.00'dan itibaren stada alınacak.

Antalya Valiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli maç ile ilgili kente yapacağı ziyarette kapanacak yollar ve alternatif güzergahları belirlendi.

Maç tedbirleri kapsamında 8. Cadde , 2. Cadde Dumlupınar Bulvarı Yan yol Meltem Bulvarı Kesişimi, Meltem Cami Kavşağı, araç trafiğine kapatılacağı, alternatif olarak diğer cadde ve sokakların kullanılacağı bildirildi.

İsa Akar

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!