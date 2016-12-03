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Antalya’da ’modifiye’ araç alarmı

Antalya’da polisin, ’Dur’ ihtarına uymayıp kaçan sürücü polisi alarma geçirdi.

Antalyada modifiye araç alarmı

03 Aralık 2016 12:54

Polisten kaçarken park ve seyir halindeki 3 otomobile çarpan sürücünün yolu polis ekibi tarafından bir ara sokakta kesildi. Burada da polis aracına çarparak kaçmaya çalışan sürücü yakalandı.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Mithat Paşa Caddesi üzerinde polis, durumundan şüphelendiği 07 ERB 71 plakalı modifiye spor otomobili durdurmak istedi. Polisin ihtarına aldırmayan sürücü C.C. 29) Atatürk Mahallesinda ara sokaklara son sürat girdi. Üzerinde ehliyet bulunmayan ve aracının çeşitli belgeleri eksik olan C.C., sokak arasındaki park halindeki 2 otomobile çarptı. Kazaya rağmen yoluna devam eden ve 2633 Sokakta seyir halindeki bir araca daha çarpan sürücü polisten kaçmaya devam etti.

Şüpheli aracı yakalamak için Kepez bölgesinde seferber olan polis, C.C.’nin yolunu Kuzeyyaka Mahallesi 2579 Sokak kesişiminde kesti. Buna rağmen aracıyla geri giderek polisten kurtulmaya çalışan sürücü C.C., 07 A 42 38 plakalı polis aracına da önden çarptı. Hareket kabiliyetini yitiren aracın sürücüsü, polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Üzeri aranan ve kelepçe takılıp gözaltına alınan C.C., ifadesi alın


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