Edinilen bilgiye göre, saat 09.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kardeş Kentler Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Orhan Avul (23) yönetimindeki 07 YCK 48 plakalı motosiklet iddiaya göre bir otomobilin sıkıştırması üzerine refüje çarparak sürüklendi. Yaklaşık 100 metre sürüklenen motosiklet aynı yönde seyreden Hakan T. yönetimindeki 34 KC 9470 plakalı kamyonun önüne düştü. Hakan T. kamyonu durdurup durumu 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Orhan Avul'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin incelemesinin ardından Avul'un cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Ertuğrul Gün