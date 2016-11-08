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Antalya’da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı

Antalya’da iki motosikletin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Antalyada motosikletler çarpıştı: 2 yaralı

08 Kasım 2016 16:00

Kaza saat 14.30 sırasında Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 75. Yıl Caddesi Yeşilyurt kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak B. idaresindeki 07 CDG 44 plakalı motosiklet ile sürücüsü belirlenemeyen 48 FS 162 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada yola savrulan her iki sürücü de yaralandı. Çevredeki vatandaşlar olay yerine sağlık ekiplerini çağırırken yaralılara esnaflar müdahale etti.

Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Etiketler: antalya, motor kazası


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