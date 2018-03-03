Antalya’da Müslüm Gürses heyecanı ve hüznü bir arada - Foto Galeri

Antalya’da Müslüm Gürses heyecanı ve hüznü bir arada - Tıkla İzle

Henüz 3 ay önce geldiği Antalya’da taksi şoförlüğü yapan 53 yaşındaki Baki Çiçek, 2013 yılında hastanede 4 aylık yaşam mücadelesinin ardından 3 Mart'ta hayatını kaybeden arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Müslüm Gürses’e olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. 30 yıldır yaptığı taksiciliğin yanı sıra ses sanatçılığı da yapan Çiçek, işe giderken ya da sokağa gezmek için çıktığında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. 7’den 70’e herkes cep telefonlarına sarılıp hatıra fotoğrafı çekindiği Çiçek’i bazı vatandaşlar ise Müslüm Gürses'in akrabası sanıyor.

"Hem mutlu oldum, hem üzüldüm"

Görüntüsü olduğu kadar sesiyle de Gürses’i andıran Çiçek'i gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemiyor. Vatandaşlardan Nazmiye Akın, "Hala şaşkınım. Onun ikizi sandım. Müslüm Gürses’i çok severdim. Allah rahmet eylesin" derken, Ayten Yılmaz, "Müslüm üstadımıza çok benzediği için tanımak istedim. O, sanat ötesinde başka bir insandı. Hem özlediğimiz Müslüm Gürses’i hatırlattığı için mutlu oldum, hem de kaybını hatırlamaktan dolayı üzüldüm" dedi.

İsmail Yeni isimli vatandaş ise, Gürses’in hala parçalarının dinlendiğini anımsatarak, "Şok oldum. Müslüm Gürses’in sanatını kişiliğini çok severdim. Hala unutulmadı ve dinleniyor. 3 Mart’ta da kendisini anacağız" diye konuştu.

Ölmeden önce beraber reklam filminde yer aldılar

Müslüm Gürses ile 1996 yılında bir konserde tanışan Baki Çiçek, benzerlik sonrası arkadaşlıklarının devam ettiğini ve Gürses ölmeden önce bir çay reklamında birlikte rol aldıklarını anlattı. Gürses ölünce günlerce yemek yemediğini belirten Çiçek, "Üzülmeyecek bir insan değildi çünkü. Boşuna ona baba unvanını vermediler" dedi.

"Bazı insanlar beni görünce onun öldüğüne inanmıyor"

Müslüm Gürses’e olan benzerliğinden dolayı insanların olumlu tepkisiyle karşılaştığını ifade eden Çiçek, "Bazı insanlar inanmıyor. Kimisi ‘ölmemiş, kandırıyorlar sizi’ diyor. Benzemekten ziyade onu taşıyabilmek önemli. O ölmedi kalbimizde yaşıyor. Onun şarkılarını kendi çapımda okuyorum. Elimden geldiği kadar onun yolundan gitmeye çalışacağım" diye konuştu.

Çiçek, işinden dolayı, Müslüm Gürses’in ölüm yıl dönümünde kabrinin başında olamayacağı için üzgün olduğunu da dile getirdi.

Suat Metin - Memiş Akın

