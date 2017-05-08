Antalya’da narko-sokak operasyonu: 40 eve baskın

Antalya’nın Zeyytinköy bölgesinde 40 eve helikopter, özel harekat, çevik kuvvet ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de bulunduğu 400 polis ve arama köpekleriyle baskın yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde, aralarında Antalya’nın da bulunduğu 79 ilde eş zamanlı narkotik madde ticareti yapan şahıslara yönelik narko-sokak operasyonu düzenlendi.

Antalya il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Zeytinköy bölgesini kapsayan Yeşildere, Gebiz ve Doğuyaka Mahallelerinde daha önceden belirlenen 40 eve helikopter destekli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet, Özel Harekat, Yunus Timler, Dedektör köpeklerin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Polis ekiplerinin aşağıdan yaptığı operasyona havadan destek veren polis helikopteri ekipleri yönlendirdi. Aramalarda silah, tüfek, uyuşturucu madde, tüfekler ait fişek, çok sayıda kesici alet ele geçirildi. Polis ekiplerinin eş zamanlı olarak düzenlediği operasyon yaklaşık olarak 2,5 saat sürdü.

Öte yandan narkotik ekipleri, dedektör köpeğiyle bir eve yaptığı baskında evden 2 adet pompalı tüfek, 1 adet tabancı, tüfeklere ve tabancaya ait fişekler ve bir miktar içime hazır uyuşturucu madde, ele geçirdi. Ekipler evden bir kişiyi de gözaltına aldı.

Adem Akalan

