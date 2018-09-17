İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da nişanda kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'da nişanda kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Antalya'da nişanda kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya’da bir nişan eğlencesi sırasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgilere göre olay, Serik ilçesi Bilginler Mahallesi'nde bir nişan eğlencesinde meydana geldi. İddiaya göre, eğlence sırasında bir çocuğa tokat atılmasının ardından gergin anlar yaşandı. Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Cafer Durgun (61), Hamza E., (27) ve Sadettin B. (56) aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralanarak Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Ağır yaralanan Cafer Durgun, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan Hamza E.'nin de durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. 

Olay sonrası Jandarma ekipleri kavgaya karışan ve şahısları bıçakladığı iddia edilen baba E.Ç. ve oğlu C.Ç. ile kardeşi E.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayda yaşamını yitiren Cafer Durgun, Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.