Olay, geçtiğimiz çarşamba günü akşam saatlerinde Çarşı Mahallesi İskele Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen Norveç uyruklu Stine Bakke adlı kadın turistin arkasından yaklaşan bir şüpheli, boynundaki yaklaşık bin TL değerindeki altın kolyeyi kapkaç yoluyla alıp kaçtı. İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği sokaktaki bazı iş yerlerine ait güvenlik kameralarından şüphelinin eşkalini tespit etti. Eşkal tespiti üzerine harekete geçen polis, dün akşam saatlerinde aynı cadde üzerinde kapkaç şüphelisi 22 yaşındaki Diyar Y.’yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.